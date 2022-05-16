Определились финалисты конференций НБА

Минувшей ночью в НБА определились все финалисты конференций. Последние путёвки в следующую стадию турнира завоевали «Даллас Старз» и «Бостон Селтикс».



«Даллас» одержал победу в семиматчевом противостоянии с «Финикс Санз». Седьмой матч завершился со счётом 123:90, «Даллас» выиграл серию 4-3.



Теперь в финале Западной конференции команда Джейсона Кидда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который выиграл серию с «Мемфис Гриззлиз» (4-2).



«Бостон Селтикс» в семиматчевой серии обыграл «Милуоки Бакс», победителя прошлого розыгрыша НБА. Седьмой матч закончился со счётом 109:81. Соперником «Бостона» по финалу Восточной конференции станет «Майами Хит». Команда из Флориды выиграла серию с «Филадельфией Сиксерс» (4-2).