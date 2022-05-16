Определились финалисты конференций НБА
Поделиться
Минувшей ночью в НБА определились все финалисты конференций. Последние путёвки в следующую стадию турнира завоевали «Даллас Старз» и «Бостон Селтикс».
«Даллас» одержал победу в семиматчевом противостоянии с «Финикс Санз». Седьмой матч завершился со счётом 123:90, «Даллас» выиграл серию 4-3.
Теперь в финале Западной конференции команда Джейсона Кидда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который выиграл серию с «Мемфис Гриззлиз» (4-2).
«Бостон Селтикс» в семиматчевой серии обыграл «Милуоки Бакс», победителя прошлого розыгрыша НБА. Седьмой матч закончился со счётом 109:81. Соперником «Бостона» по финалу Восточной конференции станет «Майами Хит». Команда из Флориды выиграла серию с «Филадельфией Сиксерс» (4-2).
Комментарии
- 16 мая 2022
-
11:09
-
10:37
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
05:28
-
03:02
-
01:12
-
00:57
- 15 мая 2022
-
23:59
-
22:44
-
21:35
-
20:06
-
18:55
-
17:26
-
16:58
-
15:29
-
14:29
-
13:24
-
12:37
-
11:32
-
10:29
-
09:46
-
06:43
-
00:47
- 14 мая 2022
-
23:59
-
22:54
-
21:56
-
20:58
-
19:59
Партнерский контент