Дончич: сегодня наслаждаемся победой, а завтра уже будем думать о матче с «Уорриорз»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что пока не думает о серии финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз». В полуфинале «Даллас» в семиматчевой серии обыграл «Финикс Санз». В седьмом матче серии второго раунда плей-офф «Финикс Санз» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 90:123. Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Далласа». Теперь в финале Западной конференции «Даллас» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Я даже не знаю, что сказать. Испытываю невероятные чувства. Каждый бился за победу. Каждый играл на максимуме. Это замечательное чувство.



«Уорриорз»? Это чемпионская команда. Будет очень тяжёлое противостояние. Сегодня мы наслаждаемся победой, а об «Уорриорз» мы будем думать завтра», — цитирует Дончича SlamOnline.