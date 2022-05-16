Морант высказался о своём будущем в «Мемфисе»
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант рассказал о том, что он хотел бы остаться в своей нынешней команде.
«Я опредёленно счастлив быть здесь. Мемфис — это мой дом. Хочу ли я остаться здесь? Да, чёрт возьми!» — приводит слова Моранта Fadeaway World.
Напомним, в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся шестой матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:96, благодаря чему им удалось победить в серии 4-2 и выйти в финал Запада. Джа Морант из-за травмы пропускал эту встречу.
Ранее своим мнением по поводу молодого игрока поделился лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри.
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