Эй Смит: не могу поверить, как здорово выглядит «Даллас» и как жалко выглядит «Финикс»

Телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу разгромного поражения «Финикс Санз» в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Даллас Маверикс« (90:123).

«Я никогда так не ошибался. Я не могу поверить, как здорово выглядит «Даллас» и как жалко выглядит «Финикс», Сегодня мы не увидели Криса Пола и Девина Букера. Даже не верится.



Выражаю свой большой респект Динуидди, Клеберу, Буллоку и ролевикам «Маверикс». Я извиняюсь перед вами. Я знал, что Лука и Брансон проявят себя, при этом сомневался в остальных. Я был чертовски неправ. Сложно что-то добавить. Мои поздравления «Далласу» и Марку Кьюбану», — написал Эй Смит в социальных сетях.

«Даллас» одержал победу в серии и вышел в финал Западной конференции. Соперником «Далласа» по финалу конференции будет «Голден Стэйт Уорриорз».