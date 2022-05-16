Кущенко надеется, что финал Единой лиги ВТБ составит конкуренцию «Финалу четырёх» Евролиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от финала турнира, в котором сыграют ЦСКА и «Зенит».
«Этот сезон у нас необычный, нестандартный, и он должен закончиться триллером в финале. Уверен, и в серии за бронзу будет ожесточенная борьба. Лига ВТБ впервые будет проводить серию за бронзу – это, как и удлинение финальной серии до четырех побед, сделано по предложению клубов. Управляем мы в этом году фактически в ручном режиме.
Евролигу у нас отняли, но полуфинальные серии Единой лиги показали, что уровень не упал. Наши финальная и бронзовая серии идут параллельно с «Финалом четырёх» Евролиги, откуда нас безобразно выкинули. Надеюсь, по качеству баскетбола наш финал сумеет составить конкуренцию «Финалу четырёх» европейского турнира», — приводит слова Кущенко ТАСС.
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