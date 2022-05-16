Торнике Шенгелия хочет вернуться в НБА

Грузинский форвард Торнике Шенгелия намерен попробовать вернуться в НБА по окончании нынешнего сезона, сообщает BasketNews.



Шенгелия выступал в американской лиге с 2012 по 2014 год в «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз», проведя в НБА в общей сложности 45 матчей.



Напомним, в марте Шенгелия покинул ЦСКА. Торнике является капитаном национальной команды Грузии. До перехода в ЦСКА, который состоялся прошлым летом, он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании — 2020 впервые за 10 лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз» в Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.



В нынешнем сезоне Торнике принял участие в 14 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 2,6 передачи.



Вместе с «Виртусом» Шенгелия стал чемпионом Еврокубка.

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