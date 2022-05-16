Торнике Шенгелия хочет вернуться в НБА

Грузинский форвард Торнике Шенгелия намерен попробовать вернуться в НБА по окончании нынешнего сезона, сообщает BasketNews.
Шенгелия выступал в американской лиге с 2012 по 2014 год в «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз», проведя в НБА в общей сложности 45 матчей.
Напомним, в марте Шенгелия покинул ЦСКА. Торнике является капитаном национальной команды Грузии. До перехода в ЦСКА, который состоялся прошлым летом, он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании — 2020 впервые за 10 лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз» в Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.
В нынешнем сезоне Торнике принял участие в 14 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 2,6 передачи.
Вместе с «Виртусом» Шенгелия стал чемпионом Еврокубка.
- 16 мая 2022
-
19:52
-
18:40
-
18:02
-
16:33
-
15:27
-
14:51
-
13:35
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
05:28
-
03:02
-
01:12
-
00:57
- 15 мая 2022
-
23:59
-
22:44
-
21:35
-
20:06
-
18:55
-
17:26
-
16:58
-
15:29
-
14:29
-
13:24
-
12:37
-
11:32
-
10:29