Мотли: выходили на каждый матч с ЦСКА с настроем на победу

Центровой «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли поделился впечатлениями от попадания в символическую пятёрку по итогам полуфинальных серий Единой лиги ВТБ и поделился ожиданиями от предстоящей серии за третье место с казанским УНИКСом.



«Приятно, но особого значения личным наградам не придаю. Цель номер один – победа команды. Если этого не случилось – значит, не доработал. Поэтому особого воодушевления не испытываю. Мы выходили на каждый матч с ЦСКА с верой в себя и с настроем на победу. Были близки к успеху, но собственные допущенные ошибки не позволили добиться этого.



Чего жду от серии с УНИКСом? В первую очередь бескомпромиссной борьбы. Их новые игроки уже интегрировались в систему, адаптировались. Нас всех ждёт серьёзное испытание, будут классные матчи!» — цитирует Мотли пресс-служба команды.