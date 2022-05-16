Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мотли: выходили на каждый матч с ЦСКА с настроем на победу

Мотли: выходили на каждый матч с ЦСКА с настроем на победу
Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли поделился впечатлениями от попадания в символическую пятёрку по итогам полуфинальных серий Единой лиги ВТБ и поделился ожиданиями от предстоящей серии за третье место с казанским УНИКСом.

«Приятно, но особого значения личным наградам не придаю. Цель номер один – победа команды. Если этого не случилось – значит, не доработал. Поэтому особого воодушевления не испытываю. Мы выходили на каждый матч с ЦСКА с верой в себя и с настроем на победу. Были близки к успеху, но собственные допущенные ошибки не позволили добиться этого.

Чего жду от серии с УНИКСом? В первую очередь бескомпромиссной борьбы. Их новые игроки уже интегрировались в систему, адаптировались. Нас всех ждёт серьёзное испытание, будут классные матчи!» — цитирует Мотли пресс-служба команды.

Дорогу чемпиону! ЦСКА выдал рывок 21:2 во второй четверти и закончил серию с «Локо» Дорогу чемпиону! ЦСКА выдал рывок 21:2 во второй четверти и закончил серию с «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022