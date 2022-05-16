Карасёв: во всех матчах с УНИКСом были качели

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о победной для команды из Санкт-Петербурга полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Это была очень сложная серия, как я предполагал. Во всех матчах были «качели»: то одна команда выходила вперед, то другая. Если говорить про четвертую игру, то мы отдали практически весь подбор в защите. Но это было наше единственное уязвимое место. В остальном выполнили план тренера.
Плюс я бы отметил нашу мотивацию. Она была выше, чем у соперника. Не знаю, с чем это связано. Возможно, не хотели доводить дело до пятого матча или хотели наконец-то выйти в финал Единой лиги. Это новая вершина для «Зенита».
Еще один важный момент — командные взаимодействия. У нас классно двигался мяч, это приводило к тому, что Пойтресс часто оставался против «маленького» игрока. Теперь готовимся к решающей серии, хотим закончить сезон на мажорной ноте», — приводят слова Карасёва «Известия».
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