ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции

ЦСКА, который остается акционером Евролиги, официально заявил о своём желании выступить в Евролиге в следующем сезоне, сообщает Eurohoops.

Несмотря на то, что российские команды отстранены от участия во всех спортивных соревнованиях, ЦСКА проинформировал всех акционеров Евролиги, направив официальное письмо о своём намерении принять участие в следующем сезоне в Евролиге.

Отмечается, ЦСКА также является совладельцем соревнований, и даже если из-за международных санкций в отношении России клуб не сможет играть, они останутся в составе правления Евролиги.

Евролига ищет юридические основания для снятия лицензии ЦСКА с соревнований. Однако на данный момент нет законной причины, по которой могут полностью разорвать отношения с ЦСКА.