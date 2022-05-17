Легендарный игрок НФЛ Том Брэди бросил вызов Леброну Джеймсу в серии буллитов

Семикратный чемпион по американскому футболу Том Брэди, выступающий на позиции квотербека за «Тампу-Бэй Бакканирс», бросил вызов в серии хоккейных штрафных бросков звёздному баскетболисту Леброну Джеймсу из «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Предложение Брэди выглядит достаточно просто: 5 раундов бросков, и на льду, а не на уличном покрытии.

Это предложение не появилось из ниоткуда. Джеймс написал в «Твиттере», что он готов ответить на любые вопросы пользователей социальной сети, после чего и последовал вопрос Брэди о том, кто из них сильнее в серии штрафных бросков в хоккее.

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Как отмечают в НХЛ, «Тампа-Бэй Лайтнинг», двукратные действующие чемпионы Кубка Стэнли, которые в ночь на среду примут «Флориду Пантерз» в первой игре во втором раунде Восточной конференции, предложили свою помощь. «Коламбус Блю Джекетс», команда НХЛ, которая делит родной штат с родным городом Джеймса, также готова принять вызов. EA Sports, создатели суперпопулярной серии видеоигр NHL, также хотят добавить стимул для победителя.