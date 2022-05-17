«Он конус. Его никто не боится». Патрик Беверли раскритиковал Криса Пола за игру в защите

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли высказался по поводу разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола.

«Никто в лиге не боится играть против Криса Пола. По правде говоря, он должен был вылететь за перебор фолов в последнем матче. Вы видели его момент с Брансоном? Он ударил его в плечо и челюсть. Судьи ничего не видят. Если бы это был я, они бы посмотрели повтор и дали неспортивный фол.



Он не умеет защищаться. Он в прямом смысле не умеет защищаться. И все в НБА это знают. Знаете эти конусы, между которыми мы бегаем летом? Что делает конус? Ничего. Крис Пол – конус. Просто вы не хотите с этим смириться.



Ругайте его, как ругаете Бена Симмонса. Ругайте, как ругаете Пола Джорджа. Ругайте, как всех», — приводит слова Беверли ESPN.