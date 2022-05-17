Сергей Базаревич возглавит «Самару», которая с высокой вероятностью выступит в Лиге ВТБ

Известный тренер Сергей Базаревич станет главным тренером «Самары», которая со следующего сезона с высокой вероятностью выступит в Единой лиге ВТБ.

Базаревич раньше руководил самарскими «Красными Крыльями».

Сегодня стало известно, что вице-чемпион мира Игорь Грачёв, возглавлявший «Самару» с 2017 года, покидает свой пост. Под руководством Грачёва самарский клуб дважды выиграл Суперлигу (2019, 2021) и дважды взял Кубок России (2020, 2022).

Последним триумфом «Самары» под руководством Грачёва стала как раз победа в Кубке России в марте этого года. В первом матче финальной серии команда уступила «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 71:74, однако в решающей встрече команда из Самары одержала победу со счётом 80:75 и стала чемпионом.