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Батлер поделился ожиданиями от финала Восточной конференции с «Бостоном»

Батлер поделился ожиданиями от финала Восточной конференции с «Бостоном»
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу предстоящего финала Восточной конференции, в котором его команда встретится с «Бостон Селтикс».

«Любая команда, с которой нам пришлось бы столкнуться, будь то «Милуоки» или «Бостон», — это очень, очень, очень хорошая команда. В итоге это будет «Бостон». Мы в ожидании. Думаю, чтобы стать лучшими, нужно победить лучших.

Джейсон Тейтум – один из лучших в НБА прямо сейчас. Он забирает на себя много внимания обороняющейся стороны. А ещё впечатляет, как он прибавил в защите. Надо отдать ему должное, выразить свое уважение. «Бостон» – достойный соперник, с которым интересно помериться силами», — приводит слова Батлера ESPN.

«Бостон Селтикс» в семиматчевой серии обыграл «Милуоки Бакс», победителя прошлого розыгрыша НБА. «Майами Хит» выиграл серию с «Филадельфией Сиксерс» (4-2).

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