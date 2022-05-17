Лиллард заступился за Пола, которого раскритиковал Беверли

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу ситуации между защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Патриком Беверли и разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом.

«Что такого тебе сделал Крис Пол?



Дружище ведёт себя на телевидении так, будто его слово – закон. Обсуждает частные разговоры и гонит на ребят. Это странное поведение… Пишу просто так, я нейтрален в данной ситуации», — написал Лиллард в социальных сетях.

Напомним, ранее Беверли раскритиковал Криса Пола за игру в защите, а до этого высказал предположение, что кто-то из игроков «Финикс Санз» начнёт изображать травму, чтобы оправдать поражение с разгромным счётом в седьмом матче серии с «Даллас Маверикс» (90:123).