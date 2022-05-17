Лиллард заступился за Пола, которого раскритиковал Беверли
Поделиться
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу ситуации между защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Патриком Беверли и разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом.
«Что такого тебе сделал Крис Пол?
Дружище ведёт себя на телевидении так, будто его слово – закон. Обсуждает частные разговоры и гонит на ребят. Это странное поведение… Пишу просто так, я нейтрален в данной ситуации», — написал Лиллард в социальных сетях.
Напомним, ранее Беверли раскритиковал Криса Пола за игру в защите, а до этого высказал предположение, что кто-то из игроков «Финикс Санз» начнёт изображать травму, чтобы оправдать поражение с разгромным счётом в седьмом матче серии с «Даллас Маверикс» (90:123).
Комментарии
- 17 мая 2022
-
15:58
-
15:08
-
14:07
-
12:37
-
11:49
-
10:57
-
09:27
-
06:54
-
03:30
-
00:40
- 16 мая 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:51
-
20:46
-
19:52
-
18:40
-
18:02
-
16:33
-
15:27
-
14:51
-
13:35
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
05:28
-
03:02
-
01:12
Партнерский контент