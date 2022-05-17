Названа дата, когда Совет Единой лиги ВТБ утвердит состав участников на следующий сезон

Совет Единой лиги ВТБ состоится 14 июня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ходе мероприятия будет утверждён состав участников, формат и регламент чемпионата в сезоне-2022/2023.

Участие в Совете примут руководство Единой Лиги ВТБ, представители клубов-участников, а также федерации играющих стран. Ранее сообщалось, что в Лигу поступили заявки от четырёх новых клубов: «Самары», МБА, «Руны» и «Уралмаша».



Напомним, нынешний сезон соревнований начинали 12 клубов. Впоследствии «Зелёна-Гура» из Польши и эстонская команда «Калев» вышли из состава участников из-за положения дел на Украине. В финальной серии Единой лиги ВТБ встретятся ЦСКА и «Зенит». В матче за третье место сыграют УНИКС и «Локомотив-Кубань».