Владимир Гомельский назвал фаворитов финалов Восточной и Западной конференций НБА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о фаворитах финальных серий Западной и Восточной конференций Национальной баскетбольной ассоциации.
«На Западе — сенсация. «Даллас» не просто обыграл «Финикс» в гостях, но сделал это стильно и красиво. Добился разгромной разницы в счёте. Задняя линия «Далласа» вчистую переиграла оппонентов. Такое впечатление было, что это не «Финикс» был безоговорочным лидером регулярки, а наоборот. Мне искренне жаль Криса Пола. Его мечта о титуле вновь не сбылась.
На Востоке после того, как «Милуоки» не выиграл в шестой игре на домашнем паркете, стало понятно, что «Бостон» играет в более командный баскетбол, с большим количеством опций в позиционных атаках. А форвард Уильямс выдал лучший матч в карьере.
На Востоке считаю, что «Майами» — фаворит и выиграет серию 4:2. На Западе отдаю предпочтение «Голден Стэйт Уорриорз». Более опытная и более быстрая команда. Но там дело может дойти до седьмого матча», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
- 17 мая 2022
-
20:39
-
20:03
-
19:20
-
19:01
-
18:27
-
17:48
-
15:58
-
15:08
-
14:07
-
12:37
-
11:49
-
10:57
-
09:27
-
06:54
-
03:30
-
00:40
- 16 мая 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:51
-
20:46
-
19:52
-
18:40
-
18:02
-
16:33
-
15:27
-
14:51
-
13:35
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:48
-
09:41