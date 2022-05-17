Владимир Гомельский назвал фаворитов финалов Восточной и Западной конференций НБА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о фаворитах финальных серий Западной и Восточной конференций Национальной баскетбольной ассоциации.



«На Западе — сенсация. «Даллас» не просто обыграл «Финикс» в гостях, но сделал это стильно и красиво. Добился разгромной разницы в счёте. Задняя линия «Далласа» вчистую переиграла оппонентов. Такое впечатление было, что это не «Финикс» был безоговорочным лидером регулярки, а наоборот. Мне искренне жаль Криса Пола. Его мечта о титуле вновь не сбылась.



На Востоке после того, как «Милуоки» не выиграл в шестой игре на домашнем паркете, стало понятно, что «Бостон» играет в более командный баскетбол, с большим количеством опций в позиционных атаках. А форвард Уильямс выдал лучший матч в карьере.



На Востоке считаю, что «Майами» — фаворит и выиграет серию 4:2. На Западе отдаю предпочтение «Голден Стэйт Уорриорз». Более опытная и более быстрая команда. Но там дело может дойти до седьмого матча», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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