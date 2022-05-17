Василий Карасёв стал главным тренером МБА

Известный специалист Василий Карасёв официально возглавил МБА. Об этом сообщает пресс-служба команды.



В нынешнем сезоне Карасёв возглавлял женский клуб «Динамо» из Курска, выиграв с ним первый в истории титул в чемпионате России. С 2014 по 2018 год Карасёв был главным тренером санкт-петербургского «Зенита». В сезоне-2015/2016 специалиста признали лучшим тренером Единой лиги.



Ожидается, что в следующем сезоне МБА будет выступать в Единой лиги ВТБ. Нынешний сезон московский клуб провёл в Суперлиге. Решение о составе участников, а также о формате и регламенте Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 будет утверждено в ходе Совета Единой лиги ВТБ, который состоится 14 июня.

Новость по теме Василий Карасёв оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в Единой лиге ВТБ