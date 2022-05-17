В МБА прокомментировали назначение Василия Карасёва на пост наставника клуба
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Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян дал комментарий относительно назначения известного специалиста Василия Карасёва на пост главного тренера клуба.
«Мы рады приветствовать Василия Николаевича в нашем клубе! Он не нуждается в дополнительном представлении: легендарный игрок с большой и яркой тренерской карьерой. Последние сезоны Василий Николаевич провёл в женском баскетболе, где определённо есть своя специфика, но даже в новых для себя условиях добился успеха, подтвердив высочайший уровень. Важно, что Василий Карасёв — это ещё и специалист, знающий и умеющий эффективно работать с молодыми игроками. Для МБА это особенно важно», — сказал Кочарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Новость по темеВасилий Карасёв стал главным тренером МБА
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