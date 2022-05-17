В МБА прокомментировали назначение Василия Карасёва на пост наставника клуба

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян дал комментарий относительно назначения известного специалиста Василия Карасёва на пост главного тренера клуба.



«Мы рады приветствовать Василия Николаевича в нашем клубе! Он не нуждается в дополнительном представлении: легендарный игрок с большой и яркой тренерской карьерой. Последние сезоны Василий Николаевич провёл в женском баскетболе, где определённо есть своя специфика, но даже в новых для себя условиях добился успеха, подтвердив высочайший уровень. Важно, что Василий Карасёв — это ещё и специалист, знающий и умеющий эффективно работать с молодыми игроками. Для МБА это особенно важно», — сказал Кочарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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