Эл Хорфорд пропустит стартовую игру серии с «Майами» из-за попадания в ковид-протокол

35-летний доминиканский форвард «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд не поможет своей команде в стартовой игре серии финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» из-за попадания в ковид-протокол. Об этом сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в «Твиттере».

Отмечается, что с большой долей вероятности игрок вернётся в строй уже ко второму матчу серии. При этом сообщается, что игру пропустит и атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт.

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Первая встреча серии между «Майами» и «Бостоном» пройдёт уже сегодня, в ночь на среду, 18 мая, на домашней арене «Хит» – «Американ Эйрлайнс-Арена». Начало – в 3:30 мск.

В нынешнем плей-офф НБА – 2022 Хорфорд принял участие в 11 матчах за «Бостон», в которых в среднем набирал 13 очков и совершал 9,4 подбора и 3,4 передачи.