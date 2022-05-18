Эл Хорфорд пропустит стартовую игру серии с «Майами» из-за попадания в ковид-протокол

35-летний доминиканский форвард «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд не поможет своей команде в стартовой игре серии финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» из-за попадания в ковид-протокол. Об этом сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в «Твиттере».
Отмечается, что с большой долей вероятности игрок вернётся в строй уже ко второму матчу серии. При этом сообщается, что игру пропустит и атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт.
10 самых ярких событий минувшей регулярки НБА.
Первая встреча серии между «Майами» и «Бостоном» пройдёт уже сегодня, в ночь на среду, 18 мая, на домашней арене «Хит» – «Американ Эйрлайнс-Арена». Начало – в 3:30 мск.
В нынешнем плей-офф НБА – 2022 Хорфорд принял участие в 11 матчах за «Бостон», в которых в среднем набирал 13 очков и совершал 9,4 подбора и 3,4 передачи.
- 18 мая 2022
-
01:48
- 17 мая 2022
-
23:56
-
22:34
-
21:12
-
20:39
-
20:03
-
19:20
-
19:01
-
18:27
-
17:48
-
15:58
-
15:08
-
14:07
-
12:37
-
11:49
-
10:57
-
09:27
-
06:54
-
03:30
-
00:40
- 16 мая 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:51
-
20:46
-
19:52
-
18:40
-
18:02
-
16:33
-
15:27
-
14:51
-
13:35
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:23