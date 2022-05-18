НБА может изменить правила фола

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, НБА рассматривает возможность изменения правил, согласно которому команда, пострадавшая от фола при переходе из защиты в атаку, будет исполнять один штрафной бросок и сохранять владение мячом.
Игроки часто совершают фолы специально, чтобы не дать сопернику набрать лёгкие очки в контратаке. Пострадавшие команды в настоящее время вынуждены возобновлять владение, вводя мяч в игру из-за боковой линии.
Совет управляющих НБА должен проголосовать за новое правило в июле.
Напомним, ранее НБА официально объявила имена претендентов на индивидуальные призы за регулярный сезон-2021/2022. Церемония вручения призов состоится в июне, после окончания финальной серии. Первый раунд плей-офф начнётся 16 апреля. В нём команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырёх побед. Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс».
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