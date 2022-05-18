Вячеслав Шушаков не будет главным тренером «Пармы» в следующем сезоне
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Вячеслав Шушаков не останется в качестве наставника «Пармы» в следующем сезоне. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». Команда уже приступила к поиску нового специалиста.
При этом, как сообщается в источнике, 49-летний Шушаков может остаться в тренерском штабе клуба.
Вячеслав возглавил «Парму» после ухода литовца Казиса Максвитиса с поста главного тренера команды. При российском специалисте пермские баскетболисты выиграли шесть из десяти заключительных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, заняв рекордное для команды пятое место. В серии 1/4 финала плей-офф «Парма» уступила в трёх матчах «Локомотиву-Кубань». В полуфинале плей-офф краснодарцы уступили ЦСКА и сыграют за третье место с УНИКСом.
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