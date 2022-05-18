Леброн назвал трёх центровых, игравших в НБА в 90-е, которые могли бы сегодня стать MVP

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о центровых, выступавших в НБА в 90-е годы, которые в сегодняшнюю эпоху могли бы претендовать на приз MVP Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Леброна, такими игроками могли бы стать трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О'Нил, бывший центровой «Сан-Антонио Спёрс», легенда техасского клуба Дэвид Робинсон и двукратный чемпион НБА, член Зала славы легендарный Хаким Оладжьювон.



В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе: