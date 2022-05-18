Скип Бэйлесс назвал лучшего игрока в плей-офф НБА на данный момент

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о лидере «Майами Хит» Джимми Батлере после его выступления в первом матче серии плей-офф НБА, в котором «Майами» принимал «Бостон Селтикс».



«Я повторю ещё раз: Джимми Батлер — лучший игрок среди всех оставшихся в плей-офф. И именно он был лучшим баскетболистом в сегодняшнем матче», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.



Напомним, Батлер стал самым результативным игроком в составе обеих команд, набрав 41 очко, сделав девять подборов и отдав пять результативных передач. Сама встреча завершилась со счётом 118:107 в пользу «Хит». Второй матч серии команды сыграют 20 мая. Начало запланировано на 03:30 мск. Противостояние пройдёт в Майами.