Георгиос Барцокас признан лучшим тренером сезона Евролиги

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас признан лучшим тренером нынешнего сезона Евролиги. Об этом информирует пресс-служба турнира.



«Это большая честь и действительно эмоциональный момент для меня, ведь в Евролиге есть много отличных тренеров. Здесь работают лучшие специалисты. Хотел бы поблагодарить «Олимпиакос» и весь мой тренерский штаб. Спасибо всем игрокам, которые помогли мне выиграть эту награду. Большое спасибо», — сказал Георгиос.



Барцокас уже признавался лучшим тренером года в Евролиге. В предыдущий раз эту награду он получал в сезоне-2012/2013, когда привёл «Олимпиакос» к чемпионству.



В серии 1/4 финала Евролиги нынешнего сезона «Олимпиакос» оказался сильнее «Монако» (3-2).