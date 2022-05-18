ФИБА исключила сборные России и Беларуси из своих соревнований

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований. Об этом информирует пресс-служба организации.
Сообщается также, что все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в России или Республики Беларусь до дальнейшего уведомления. Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.
Таким образом, женская сборная России отстранена от участия в Кубке мира 2022 года, а мужская команда не сыграет в отборочных матчах к Кубку мира 2023 года. Кроме того, российские баскетболисты 3х3 не примут участия в чемпионате мира 2022 года. Вместо женской команды сыграют израильтянки, а вместо мужской — баскетболисты из Словении.
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