Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ФИБА исключила сборные России и Беларуси из своих соревнований

ФИБА исключила сборные России и Беларуси из своих соревнований
Комментарии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований. Об этом информирует пресс-служба организации.

Сообщается также, что все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в России или Республики Беларусь до дальнейшего уведомления. Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.

Таким образом, женская сборная России отстранена от участия в Кубке мира 2022 года, а мужская команда не сыграет в отборочных матчах к Кубку мира 2023 года. Кроме того, российские баскетболисты 3х3 не примут участия в чемпионате мира 2022 года. Вместо женской команды сыграют израильтянки, а вместо мужской — баскетболисты из Словении.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022