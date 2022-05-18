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Назван MVP нынешнего сезона Евролиги

Назван MVP нынешнего сезона Евролиги
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич признан MVP нынешнего сезона Евролиги. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

«Признаюсь, что получить эту награду от нашего величайшего тренера Желько Обрадовича — величайшее удовольствие для меня. Я хотел бы поблагодарить всю команду «Барселона»: тренерский штаб, всех игроков, потому что, в конце концов, это результат командной работы.

Пару недель назад мой дорогой друг Ник Калатес попросил меня в случае победы вспомнить и о нём. Так вот, я хотел бы поблагодарить Ника, потому что он очень сильно облегчает мне жизнь на площадке и является не только действительно потрясающим товарищем по команде, но и хорошим другом», — сказал Миротич.

Отметим, что для Николы это первая награда самому ценному игроку за время карьеры.

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