Зоран Лукич заявил, что продолжит тренировать сборную России, несмотря на отстранение ФИБА

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, что не оставит свой пост, несмотря на принятое Международной федерацией баскетбола (ФИБА) решение исключить все национальные команды России из своих соревнований.



«Команда будет тренироваться, несмотря на решение ФИБА. Сейчас ждём решение РФБ — будем отталкиваться от этого. Буду ли я тренировать сборную? Конечно. Но там есть моменты, по какому объёму работы или по каким договорённостям. Сейчас нужно время, чтобы всё обсудить с федерацией, а потом уже что-то говорить», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, из-за решения ФИБА женская сборная России не примет участия в Кубке мира 2022 года, а мужская команда не сыграет в отборочных матчах к Кубку мира 2023 года.