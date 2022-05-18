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Елевич — об отстранении ФИБА: всё, что ни делается, — к лучшему. Мы только выиграем

Елевич — об отстранении ФИБА: всё, что ни делается, — к лучшему. Мы только выиграем
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) исключить все национальные команды России из своих соревнований.

«Мы знали об этом, обсуждали данный вопрос и даже приняли решения, которые давали возможность, чтобы юношеские команды нигде не выступали. Это дети, и я вам скажу как родитель, дедушка, что никогда бы свою внучку не отпустил на соревнования при такой обстановке в мире.

Я не думаю, что мы скоро вернёмся на международную арену. Вспомните Сербию, которая нигде не участвовала четыре года. Я думаю, что данные отстранения пойдут нам на пользу. Во-первых, мы сейчас увидим вопросы, которые связаны с тренерскими кадрами. Во-вторых, это вопрос игроков. Игроки не могли выступать из-за занятых вакансий иностранными игроками. Это большие вопросы, которые надо будет решить. Я не думаю, что спонсоры уйдут, кто-то останется, останутся те люди, которые любят баскетбол. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Мы от этих решений только выиграем», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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