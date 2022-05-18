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Джейлен Браун объяснил поражение «Майами» в первом матче финала Восточной конференции

Джейлен Браун объяснил поражение «Майами» в первом матче финала Восточной конференции
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Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу поражения команды в первом матче финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» (107:118).

«Мы не были готовы играть без Эла и Смарта. Это не оправдание, нам нужно играть лучше.

Тем не менее мы контролировали игру в первой половине, но потеряли контроль в третьей четверти. Нам просто нужно лучше играть на обеих сторонах площадки, быть более дисциплинированными. Мы слишком часто фолили и позволили игре ускользнуть от нас.

Они побеждали нас в борьбе за мяч. Могло показаться, что мяч всегда летит к ним, а мы так, чисто стоим и наблюдаем, но это было не так.

Я должен стать лучше. И я буду лучше. Весь «Бостон» будет лучше. Сегодня мы показали далеко не всё, что мы можем. Сегодня они переиграли нас», — сказал Браун после матча.

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