Сергей Кущенко назвал неспортивной историей отстранение российских сборных от соревнований

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) исключить все национальные команды России из своих соревнований.

«Решение ФИБА было ожидаемым. Они принимали решение не так быстро, потому что пытались найти какие-нибудь варианты выхода. Почему ожидаемо? Прежде всего трудности с логистикой и безопасностью. Баскетбольная Россия достаточно много теряет, также как и ФИБА. Мужская сборная под руководством Зорана Лукича, составленная из игроков Единой лиги ВТБ, успешно выступала в отборе на Кубок мира – 2023. Теперь, к сожалению, продолжить отборочный турнир мы не сможем. Напомню, что мы подали заявку на проведение чемпионата Европы – 2025. Заявка была одна из лучших: Москва и Пермь готовы были принять матчи чемпионата Европы. Всё это – неспортивная история. Больше тут добавить нечего», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.