Ватутин: наш баскетбол переживает новые для себя времена. Много денег не будет ни у кого

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу нынешнего положения дел в российском баскетболе.

«О том, что ждёт ЦСКА в будущем, думать можно и нужно сейчас, но говорить об этом преждевременно. Безусловно, фактор неопределённости здорово давит, однако мы стараемся держать спину прямо. Готовы реагировать на любые события. Одно могу сказать с уверенностью — цель будет важнее решения. Правильная постановка задачи в нынешних условиях — главнейший показатель квалификации менеджмента. Прежнего обилия денег ни у кого не будет, потому архиважно определиться с верными целями.

Наш баскетбол переживает новые для себя времена. Это касается абсолютно всех: федерация, лиги, клубы, игроки, тренеры, менеджеры и все остальные вынуждены перестраивать работу, календари и планы, бюджеты и составы, корректировать амбиции. Но если где-то убыло, то где-то и прибыло. Говорю про дополнительную ответственность, которая легла на плечи тех, кто теперь работает «за себя и за того парня».



В нашем виде спорта это не только игроки, но и судьи. Кажется, впервые за очень много лет плей-офф Единой лиги ВТБ обслуживают только российские арбитры, без привлечения иностранцев высшей категории. Видно, что им нелегко, их много критикуют. Но когда, как не сейчас, им делать профессиональный и психологический шаг вперёд? Мы все участники одной игры, поэтому желаю судьям терпения, решимости прогрессировать и на радость болельщикам делать нашу любимую игру ещё лучше», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».