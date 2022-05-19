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Наставник «Реала» отметил лучшее качество Луки Дончича

Наставник «Реала» отметил лучшее качество Луки Дончича
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Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо отметил лучшее качество разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Лука был отличным игроком с тех пор, как приехал в Мадрид в возрасте 13 лет. Но с того времени он стал ещё и отличным человеком. Это делает его великим. Когда люди рассуждали про НБА и про то, как он будет там играть, у меня не было никаких сомнений, что у Луки всё получится.

Наверное, его лучшее умение как человека и как игрока – адаптироваться к любой ситуации. Это черта характера, и у Луки она есть. Я очень рад за него и, конечно, желаю ему удачи в дальнейшем», – приводит слова Ласо BasketNews.

Дончич выступал за «Реал» с 2015 по 2018 год под руководством Ласо. В сезоне-2017/2018 он выиграл вместе с мадридским клубом Евролигу, став MVP регулярного чемпионата и «Финала четырёх» турнира. Лука дебютировал в НБА за «Даллас» 17 октября 2018 года в матче с «Финикс Санз» (100:121), в котором набрал 10 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.

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