«Даллас» 6-я команда в истории НБА с 3 победами и поражениями с разницей в 20+ очков

«Голден Стэйт Уорриорз» в финале Западной конференции плей-офф НБА обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 112:87. Разница очков составила — 25. Таким образом, «Даллас» стал шестой командой в истории НБА, которая одержала три победы и проиграла столько же раз с разницей в 20+ очков, в рамках плей-офф.
«Филадельфия Сиксерс», Сиетл Суперсоникс", «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс» покорялось данное достижение. Примечательно, что ни она из этих команд по итогу года не побеждала в плей-офф.
Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Также 21 очко набрал Джордан Пул.
Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличился Лука Дончич, на счету которого 20 очков.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч между командами состоится 21 мая.
Напомним, на пути к финалу «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». «Даллас», в свою очередь, одержал победу в матчах с «Ютой Джаз» и «Финикс Санз».
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