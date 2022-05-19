«Одна из сильнейших лиг Европы». Василий Карасёв выразил желание вернуться в Лигу ВТБ

Известный специалист Василий Карасёв, который на днях возглавил МБА, рассказал о своём желании вернуться в Единую лигу ВТБ.

«Очень хочется вернуться в Единую лигу ВТБ. Это лучшая мужская лига в России. И одна из сильнейших лиг Европы. Здесь топовые тренеры, топовые легионеры. В нынешнем сезоне три российские команды находились в зоне плей-офф Евролиги и имели хорошие шансы на участие в «Финале четырёх» — это показательный момент.

За время моего отсутствия в российском баскетболе не появилось звёзд? Я бы не сказал, что всё плохо. Появляются ребята талантливые, молодые. Но надо понимать, что для того, чтобы вырасти в полноценную звезду, им нужно играть, им нужно получать хорошее время и им нужно совершать ошибки. Прекрасно понимаю ситуацию, когда клубы вкладывают большие деньги и хотят победить. И ставить в решающем матче молодого игрока сложно. Отсюда и получается, что молодых зачастую выпускают при «+20» или «-20», когда большой ответственности за результат уже нет. Перейти грань между «хороший игрок» и «игрок топового уровня» очень сложно. Хотя повторюсь — игроки талантливые у нас есть», — сказал Карасёв в интервью «Чемпионату».