НБА назвала сборную новичков в этом сезоне
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Стали известны составы символических сборных лучших новичков НБА регулярного сезона-2021/2022.
В первую символическую сборную вошли: Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Франц Вагнер («Орландо Мэджик»), Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
Вторую сборную составили: Айо Досунму («Чикаго Буллз»), Крис Дуарте («Индиана Пэйсерс»), Джош Гидди («Оклахома Сити»), Бонс Хиланд («Денвер Наггетс»), Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
Напомним, ранее самым ценным игроком НБА в сезоне-2021/2022 стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который в среднем набирал 27,1 очка и 13,8 подбора за игру. Он также отдавал 7,9 передачи, что соответствует восьмому месту в лиге.
Новость по темеESPN: Йокич признан самым ценным игроком сезона в НБА
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