НБА назвала сборную новичков в этом сезоне

Стали известны составы символических сборных лучших новичков НБА регулярного сезона-2021/2022.

В первую символическую сборную вошли: Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Франц Вагнер («Орландо Мэджик»), Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).

Вторую сборную составили: Айо Досунму («Чикаго Буллз»), Крис Дуарте («Индиана Пэйсерс»), Джош Гидди («Оклахома Сити»), Бонс Хиланд («Денвер Наггетс»), Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

Напомним, ранее самым ценным игроком НБА в сезоне-2021/2022 стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который в среднем набирал 27,1 очка и 13,8 подбора за игру. Он также отдавал 7,9 передачи, что соответствует восьмому месту в лиге.