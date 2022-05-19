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«Борьба тренерской мысли». Карасёв высказался по поводу финала Единой лиги ВТБ

«Борьба тренерской мысли». Карасёв высказался по поводу финала Единой лиги ВТБ
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Известный специалист Василий Карасёв, который на днях возглавил МБА, высказался по поводу финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором сойдутся ЦСКА и «Зенит».

«Где-то последние три года ЦСКА не выглядит фаворитом явным. Команду порой «штормит», но ЦСКА есть ЦСКА. У них есть игроки топ-уровня. «Зенит» в этой ситуации с отъездом, наверное, меньше всех потерял по игрокам. Поэтому я надеюсь на очень интересную борьбу и не могу отдать кому-то явного преимущества. Причём будет не только борьба среди игроков на паркете, но и борьба тренерской мысли.

Серия до четырёх побед исключает случайность и сюрпризы. Играть будет очень сложно. Победит тот, кто сильнее и лучше подготовлен. Подводные камни тоже существуют: лидеры по ходу серии могут получить травму и выбыть. Командам необходимо будет сохранять боевое состояние до конца», — сказал Карасёв в интервью «Чемпионату».

«ЦСКА не выглядит явным фаворитом финала». Василий Карасёв вернулся в мужской баскетбол «ЦСКА не выглядит явным фаворитом финала». Василий Карасёв вернулся в мужской баскетбол
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