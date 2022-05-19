«Борьба тренерской мысли». Карасёв высказался по поводу финала Единой лиги ВТБ

Известный специалист Василий Карасёв, который на днях возглавил МБА, высказался по поводу финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором сойдутся ЦСКА и «Зенит».
«Где-то последние три года ЦСКА не выглядит фаворитом явным. Команду порой «штормит», но ЦСКА есть ЦСКА. У них есть игроки топ-уровня. «Зенит» в этой ситуации с отъездом, наверное, меньше всех потерял по игрокам. Поэтому я надеюсь на очень интересную борьбу и не могу отдать кому-то явного преимущества. Причём будет не только борьба среди игроков на паркете, но и борьба тренерской мысли.
Серия до четырёх побед исключает случайность и сюрпризы. Играть будет очень сложно. Победит тот, кто сильнее и лучше подготовлен. Подводные камни тоже существуют: лидеры по ходу серии могут получить травму и выбыть. Командам необходимо будет сохранять боевое состояние до конца», — сказал Карасёв в интервью «Чемпионату».
- 19 мая 2022
-
12:39
-
11:47
-
10:55
-
09:26
-
08:54
-
07:33
-
06:38
-
06:21
-
00:22
- 18 мая 2022
-
23:15
-
22:06
-
21:45
-
20:40
-
19:03
-
18:37
-
17:32
-
16:35
-
16:20
-
15:56
-
14:53
-
14:01
-
12:16
-
11:07
-
10:06
-
09:30
-
08:12
-
06:41
-
01:48
- 17 мая 2022
-
23:56
-
22:34
-
21:12
-
20:39
-
20:03
-
19:20
-
19:01