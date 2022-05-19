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Патрик Беверли сделал очередной выпад в адрес Криса Пола

Патрик Беверли сделал очередной выпад в адрес Криса Пола
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли в очередной раз высказался в адрес разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола.

«Когда я толкнул Криса Пола, почему его товарищи по команде ничего не сделали, не проявили ко мне агрессии или жёсткости? Девин Букер был прямо там, Джей Краудер был прямо там, никто меня не тронул. Кто-то толкнёт меня при «Миннесоте» — и команда встанет на мою защиту. Кто-нибудь толкнёт меня при «Клипперс» — и они не заставят долго ждать ответки», — приводит слова Беверли Fadeaway World.

Напомним, ранее Беверли раскритиковал Криса Пола за игру в защите, а до этого высказал предположение, что кто-то из игроков «Финикс Санз» начнёт изображать травму, чтобы оправдать поражение с разгромным счётом в седьмом матче серии с «Даллас Маверикс» (90:123).

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