Перасович высказался по поводу предстоящей серии за третье место в Единой лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящей серии за третье место в Единой лиге ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Конечно, после поражения в полуфинальной серии нам будет непросто выходить на матчи за 3-е место, поскольку мы планировали быть в финале и бороться за титул Единой лиги ВТБ. Сейчас нам крайне важно сохранить настрой и мотивацию, чтобы добыть бронзовые медали для клуба и завершить сезон на мажорной ноте!» — приводит слова Перасовича официальный сайт казанской команды.
Матч за третье место Единой лиги ВТБ
(3) УНИКС — (4) «Локомотив-Кубань»
1-я игра — 19 мая, 19:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани
2-я игра — 21 мая, 14:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани
3-я игра — 24 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре
4-я игра — 26 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре
5-я игра — 29 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани.
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