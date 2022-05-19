Перасович высказался по поводу предстоящей серии за третье место в Единой лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящей серии за третье место в Единой лиге ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Конечно, после поражения в полуфинальной серии нам будет непросто выходить на матчи за 3-е место, поскольку мы планировали быть в финале и бороться за титул Единой лиги ВТБ. Сейчас нам крайне важно сохранить настрой и мотивацию, чтобы добыть бронзовые медали для клуба и завершить сезон на мажорной ноте!» — приводит слова Перасовича официальный сайт казанской команды.

Матч за третье место Единой лиги ВТБ



(3) УНИКС — (4) «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 19 мая, 19:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани

2-я игра — 21 мая, 14:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани

3-я игра — 24 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре

4-я игра — 26 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре

5-я игра — 29 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани.