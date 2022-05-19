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Фанаты футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетбольную команду в финале Лиги ВТБ

Фанаты футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетбольную команду в финале Лиги ВТБ
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Часть фанатов футбольного «Зенита» отправится в Москву, чтобы поддержать баскетбольную команду в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сообщает Metaratings.

Ранее пресс-служба баскетбольного «Зенита» объявила, что предоставит своим болельщикам билеты и организует бесплатную поездку в Москву на решающие матчи сезона.

Финал Единой лиги ВТБ

(1) ЦСКА — (2) «Зенит»
1-я игра — 20 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
2-я игра — 22 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
3-я игра — 25 мая, 19:30 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге
4-я игра — 27 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге
5-я игра — 30 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
6-я игра — 2 июня, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Санкт-Петербурге
7-я игра — 5 июня, 14:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Москве.

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