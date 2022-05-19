Фанаты футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетбольную команду в финале Лиги ВТБ

Часть фанатов футбольного «Зенита» отправится в Москву, чтобы поддержать баскетбольную команду в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сообщает Metaratings.
Ранее пресс-служба баскетбольного «Зенита» объявила, что предоставит своим болельщикам билеты и организует бесплатную поездку в Москву на решающие матчи сезона.
Финал Единой лиги ВТБ
(1) ЦСКА — (2) «Зенит»
1-я игра — 20 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
2-я игра — 22 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
3-я игра — 25 мая, 19:30 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге
4-я игра — 27 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге
5-я игра — 30 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
6-я игра — 2 июня, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Санкт-Петербурге
7-я игра — 5 июня, 14:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Москве.
- 19 мая 2022
-
16:46
-
16:17
-
15:48
-
14:27
-
13:56
-
12:39
-
11:47
-
10:55
-
09:26
-
08:54
-
07:33
-
06:38
-
06:21
-
00:22
- 18 мая 2022
-
23:15
-
22:06
-
21:45
-
20:40
-
19:03
-
18:37
-
17:32
-
16:35
-
16:20
-
15:56
-
14:53
-
14:01
-
12:16
-
11:07
-
10:06
-
09:30
-
08:12
-
06:41
-
01:48
- 17 мая 2022
-
23:56
-
22:34