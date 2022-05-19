Фанаты футбольного «Зенита» собираются поддержать баскетбольную команду в финале Лиги ВТБ

Часть фанатов футбольного «Зенита» отправится в Москву, чтобы поддержать баскетбольную команду в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сообщает Metaratings.

Ранее пресс-служба баскетбольного «Зенита» объявила, что предоставит своим болельщикам билеты и организует бесплатную поездку в Москву на решающие матчи сезона.

Финал Единой лиги ВТБ



(1) ЦСКА — (2) «Зенит»

1-я игра — 20 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве

2-я игра — 22 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве

3-я игра — 25 мая, 19:30 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге

4-я игра — 27 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге

5-я игра — 30 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве

6-я игра — 2 июня, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Санкт-Петербурге

7-я игра — 5 июня, 14:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Москве.