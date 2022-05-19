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Паскуаль высказался по поводу предстоящего финала с ЦСКА

Паскуаль высказался по поводу предстоящего финала с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Сейчас все детали важны: качество подготовки двух команд, мотивация, контроль над эмоциями, следование плану игры. После этого уже идут базовые вещи – контроль над подбором, эффективность свободных трёхочковых бросков, точность штрафных. Каждая деталь в серии из семи игр.

ЦСКА – победитель многих сезонов. Мы знаем, что будет сложно, у них прекрасные игроки. Мы понимаем, как это будет, но думаем о другом — о том, как подчеркнуть наши лучшие качества и минимизировать слабые стороны. Надо найти возможность всегда быть в игре и искать возможность победить. Мы сейчас в полном составе и полностью готовы к финальной серии», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

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