Паскуаль высказался по поводу предстоящего финала с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Сейчас все детали важны: качество подготовки двух команд, мотивация, контроль над эмоциями, следование плану игры. После этого уже идут базовые вещи – контроль над подбором, эффективность свободных трёхочковых бросков, точность штрафных. Каждая деталь в серии из семи игр.



ЦСКА – победитель многих сезонов. Мы знаем, что будет сложно, у них прекрасные игроки. Мы понимаем, как это будет, но думаем о другом — о том, как подчеркнуть наши лучшие качества и минимизировать слабые стороны. Надо найти возможность всегда быть в игре и искать возможность победить. Мы сейчас в полном составе и полностью готовы к финальной серии», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».