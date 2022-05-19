Итудис высказался по поводу предстоящего финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий по поводу финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Это будет долгая серия, мы с нетерпением ждем первого матча. Мы знаем, что «Зенит» – очень конкурентоспособная команда. Их сыгранность кардинально не изменилась, почти 80 процентов баскетболистов остались, большинство уехавших вернулись. Их система очень хороша. Мы встречались уже шесть раз, включая предсезонку. Будет интересная серия. Мы должны подойти к первому матчу, будто завтра не существует, будто нет других игр. Нам нужно биться, ведь финал – это жёсткость, сердце, концентрация и множество деталей», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московского ЦСКА.