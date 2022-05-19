«Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги
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Завершился матч полуфинала Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и турецкий «Анадолу Эфес» Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой турецкого клуба со счётом 77:74.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 21 очко. В составе «Олимпиакоса» отличился Шакилл Маккиссик, записавший на свой счёт 12 очков.
Напомним, в другом полуфинале Евролиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Финал Евролиги, ка и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.
Напомним, российские клубы в решающей стадии Евролиги участия не принимают — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из турнира из-за событий на Украине.
Евролига. 1/2 финала
19 мая 2022, четверг. 19:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 77
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Маккиссик - 12, Дорси - 11, Мартин - 11, Слукас - 11, Папаниколау - 10, Фалль - 7, Везенков - 5, Уолкап - 5, Принтезис - 2, Жан-Шарль, Ларенцакис, Лунцис, Муоса, Ойкономопулос, Эйси
Анадолу Эфес: Ларкин - 21, Брайант - 16, Мицич - 15, Данстон - 12, Пляйсс - 8, Синглтон - 5, Андерсон, Балбай, Бьёбуа, Гази, Гювен, Морман, Петрушев, Сайбир, Симон, Тунджер
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