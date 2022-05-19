«Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги

Завершился матч полуфинала Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и турецкий «Анадолу Эфес» Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой турецкого клуба со счётом 77:74.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 21 очко. В составе «Олимпиакоса» отличился Шакилл Маккиссик, записавший на свой счёт 12 очков.



Напомним, в другом полуфинале Евролиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Финал Евролиги, ка и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.



Напомним, российские клубы в решающей стадии Евролиги участия не принимают — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из турнира из-за событий на Украине.