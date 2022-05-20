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«Реал» вышел в финал Евролиги

«Реал» вышел в финал Евролиги
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Завершился матч полуфинала Евролиги, в котором встречались испанский «Барселона» и «Реал». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 86:83.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 18 очков и совершивший 8 подборов. Столько же очков на своё счёт записал Фабьен Козёр. В составе каталонского клуба отличился Никола Миротич, записавший на свой счёт дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

Напомним, в другом полуфинале Евролиги «Анадолу Эфес» оказался сильнее «Олимпиакоса». Финал Евролиги, как и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.

Напомним, российские клубы в решающей стадии Евролиги участия не принимают — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из турнира из-за событий на Украине.

Евролига. 1/2 финала
19 мая 2022, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
83 : 86
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Миротич - 26, Лапровиттола - 17, Дэвис - 15, Абринес - 7, Экзам - 7, Йокубайтис - 4, Калатес - 4, Шанлы - 2, Шмитс - 1, Курич, Хиггинс, Хэйс
Реал Мадрид: Абальде, Дек, Козёр, Льюль, Пуарье, Рэндольф, Тавареш, Тэйлор, Уильямс-Госс, Фернандес, Ханга, Ябуселе
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