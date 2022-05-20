Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович посетил полуфинальный матч Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Олимпиакосом», сообщает Eurohoops.



Помимо Поповича, рядом с ним на трибунах присутствовали легенда «Олимпиакоса» Дэвид Риверс, генеральный менеджер «Олимпиакоса» Кристос Ставропулос, бывший игрок «Олимпиакоса» и «Реала» Душан Вукчевич со своим сыном Тристаном Вукчевичем, который является перспективным игроком НБА.

Фото: Eurohoops

Напомним, встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 77:74.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 21 очко. В составе «Олимпиакоса» отличился Шакилл Маккиссик, записавший на свой счёт 12 очков.



В другом полуфинале Евролиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Финал Евролиги, как и матч за третье место, состоятся 21 мая в Белграде.