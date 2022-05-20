«Шарлотт» продлил контракт с генеральным менеджером

Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак останется в клубе.



Как сообщает ESPN, стороны подписали новый контракт на несколько лет. Прежнее соглашение 67-летнего специалиста истекало в этом году.

Напомним, ранее «Хорнетс» отправил в отставку главного тренера Джеймса Боррего.



Боррего руководил командой с 2018 года. Под его руководством «Хорнетс» одержали 148 побед и потерпели 183 поражения. При этом тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.

«Шарлотт» уже провёл собеседования с 8-10 кандидатами на пост главного тренера. Новый наставник «Хорнетс» станет известен в ближайшие две недели.

По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» занял десятую позицию в Восточной конференции, а в первом раунде турнира плей-ин «Хорнетс» уступили «Атланте Хоукс» и завершили выступление в сезоне.

