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«Это и будет ключевым фактором для нас». Дмитрий Кулагин — о финальной серии с ЦСКА

«Это и будет ключевым фактором для нас». Дмитрий Кулагин — о финальной серии с ЦСКА
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин высказался о предстоящем противостоянии с ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю всех болельщиков и всю организацию с первым финалом. Мы стремились к этому с самого начала сезона, очень усердно работали, весь сезон были единой командой и единым механизмом, несмотря ни на что, пришли к поставленной цели. Теперь будем работать дальше, чтобы достичь желаемого.

В первую очередь я бы отметил нашу командную химию, наши отношения, нашего тренера, у которого за плечами множество финалов. Как он говорит, мы должны сохранять концентрацию и ментально быть сильными и готовыми ко всему. Полагаю, что это и будет ключевым фактором в финале для нас. Домашняя площадка даёт определённое преимущество, но так или иначе мы не можем это изменить и не обращаем внимания сейчас. Финал – событие важное, полагаю, что мы будем готовы», — приводит слова Кулагина пресс-служба «Зенита».

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