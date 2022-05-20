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Гомельский объяснил, за счёт чего «Реал» смог переломить ход матча с «Барселоной»

Гомельский объяснил, за счёт чего «Реал» смог переломить ход матча с «Барселоной»
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о причинах поражения «Барселоны» в полуфинальном матче Евролиги с «Реалом» (83:86). В ходе встречи у каталонцев было преимущество в 15 очков.

«Поражение «Барсы» в матче с «Реалом» — не провал, а следствие недостаточного опыта тренера Ясикявичюса. Но нельзя не отметить и работу его оппонента — Ласо. Я был крайне удивлён, когда в старте «Реала» не увидел центрового (оба — Таварес и Пуарье — остались на скамейке). Но «Барса» оторвалась в счёте и уверенно лидировала. А дальше точечные изменения (тайм-аут и замены) позволили «Реалу» вернуться, а в концовке захватить лидерство и сохранить его до конца. Думаю, что в составе «Барсы» необходимы лишь очень небольшие изменения», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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