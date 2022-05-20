РФБ создаст вторую сборную, чтобы у национальной команды был спарринг-партнёр

Российская федерация баскетбола (РФБ) создаст вторую (студенческую) сборную, чтобы у национальной команды был постоянный спарринг-партнёр. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Команду должен возглавить бывший тренер МБА Александр Афанасьев, зарекомендовавший себя по работе с молодыми игроками.



Сообщается, что во вторую сборную будет приглашаться ближайший резерв национальной команды, баскетболисты до 25 лет. Помощником Афанасьева, вероятнее всего, выступит Андрей Шигин, работавший в «Тринте» с большим числом игроков, построивших впоследствии хорошие карьеры.



Ожидается, что команда будет проводить товарищеские матчи с подопечными Зорана Лукича и с другими сборными, в частности Беларуси, в период «окон». Кроме того, не исключены матчи со сборной U-20, которую возглавит Роман Семернинов или Михаил Карпенко.



Напомним, Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение исключить все национальные команды России из своих соревнований.