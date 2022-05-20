Василие Мицич: думаю, травма не очень серьёзная
Поделиться
Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич рассказал о травме, которую он получил во время полуфинального матча Евролиги с «Олимпиакосом».
«Как вы видели, я получил удар во второй четверти. Но я доиграл до конца, сумев внести свой вклад в победу. Посмотрим, думаю, травма не очень серьёзная», — цитирует Мицича BasketNews.
Напомним, Мицич стал автором победного броска турецкой команды. Перед финальной атакой турецкого клуба счёт на табло был равным — 74:74, однако в заключительном атакующем действии Мицич смог исполнить трёхочковый бросок с сиреной и попал в кольцо, что и принесло «Анадолу Эфес» победу в основное время.
Встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 77:74.
В финале «Анадолу Эфес» сыграет с «Реалом».
Комментарии
- 20 мая 2022
-
18:49
-
17:55
-
16:10
-
14:56
-
14:02
-
12:49
-
11:54
-
10:17
-
09:35
-
06:31
-
06:09
-
00:52
-
00:00
- 19 мая 2022
-
22:54
-
21:25
-
20:55
-
19:49
-
18:55
-
18:01
-
16:46
-
16:17
-
15:48
-
14:27
-
13:56
-
12:39
-
11:47
-
10:55
-
09:26
-
08:54
-
07:33
-
06:38
-
06:21
-
00:22
- 18 мая 2022
-
23:15
-
22:06
Партнерский контент