Василие Мицич: думаю, травма не очень серьёзная

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич рассказал о травме, которую он получил во время полуфинального матча Евролиги с «Олимпиакосом».



«Как вы видели, я получил удар во второй четверти. Но я доиграл до конца, сумев внести свой вклад в победу. Посмотрим, думаю, травма не очень серьёзная», — цитирует Мицича BasketNews.



Напомним, Мицич стал автором победного броска турецкой команды. Перед финальной атакой турецкого клуба счёт на табло был равным — 74:74, однако в заключительном атакующем действии Мицич смог исполнить трёхочковый бросок с сиреной и попал в кольцо, что и принесло «Анадолу Эфес» победу в основное время.



Встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 77:74.



В финале «Анадолу Эфес» сыграет с «Реалом».