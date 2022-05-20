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Василие Мицич: думаю, травма не очень серьёзная

Василие Мицич: думаю, травма не очень серьёзная
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Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич рассказал о травме, которую он получил во время полуфинального матча Евролиги с «Олимпиакосом».

«Как вы видели, я получил удар во второй четверти. Но я доиграл до конца, сумев внести свой вклад в победу. Посмотрим, думаю, травма не очень серьёзная», — цитирует Мицича BasketNews.

Напомним, Мицич стал автором победного броска турецкой команды. Перед финальной атакой турецкого клуба счёт на табло был равным — 74:74, однако в заключительном атакующем действии Мицич смог исполнить трёхочковый бросок с сиреной и попал в кольцо, что и принесло «Анадолу Эфес» победу в основное время.

Встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 77:74.

В финале «Анадолу Эфес» сыграет с «Реалом».

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