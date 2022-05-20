Пойтресс: ростер ЦСКА представляет серьёзную угрозу

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс высказался о предстоящей серии финала Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.



«ЦСКА не стал слабее. У них есть забойное трио — Швед, Милутинов, Клайберн. К тому же они подписали трёх сильных игроков под плей-офф. Так что их ростер представляет серьёзную угрозу. Матчи с «Нижним Новгородом» и «Локомотивом-Кубань» это только подтвердили. Как сдержать Милутинова? Это понятная угроза для нас. Большой игрок, который хорошо распоряжается своим телом и имеет хороший бросок. Думаю, это будет большая задача для нас всех. Но уверен, что мы хорошо подготовимся к его опеке, предложив несколько вариантов защиты», — приводят слова Пойтресса «Известия».

Первый матч финальной серии состоится 20 мая.